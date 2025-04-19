Valute / PALC
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PALC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.46 e ad un massimo di 51.64.
Segui le dinamiche di Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PALC News
Intervallo Giornaliero
51.46 51.64
Intervallo Annuale
42.85 52.90
- Chiusura Precedente
- 51.60
- Apertura
- 51.47
- Bid
- 51.64
- Ask
- 51.94
- Minimo
- 51.46
- Massimo
- 51.64
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 2.34%
- Variazione Semestrale
- 8.42%
- Variazione Annuale
- 4.75%
