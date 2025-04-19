QuotazioniSezioni
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PALC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.46 e ad un massimo di 51.64.

Segui le dinamiche di Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
51.46 51.64
Intervallo Annuale
42.85 52.90
Chiusura Precedente
51.60
Apertura
51.47
Bid
51.64
Ask
51.94
Minimo
51.46
Massimo
51.64
Volume
25
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
2.34%
Variazione Semestrale
8.42%
Variazione Annuale
4.75%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%