PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PALC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.46, а максимальная — 51.64.

Следите за динамикой Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.46 51.64
Годовой диапазон
42.85 52.90
Предыдущее закрытие
51.60
Open
51.47
Bid
51.64
Ask
51.94
Low
51.46
High
51.64
Объем
25
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
2.34%
6-месячное изменение
8.42%
Годовое изменение
4.75%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%