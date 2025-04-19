Валюты / PALC
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PALC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.46, а максимальная — 51.64.
Следите за динамикой Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.46 51.64
Годовой диапазон
42.85 52.90
- Предыдущее закрытие
- 51.60
- Open
- 51.47
- Bid
- 51.64
- Ask
- 51.94
- Low
- 51.46
- High
- 51.64
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 8.42%
- Годовое изменение
- 4.75%
