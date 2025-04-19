Devises / PALC
PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
51.64 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PALC a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.46 et à un maximum de 51.64.
Suivez la dynamique Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PALC Nouvelles
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Range quotidien
51.46 51.64
Range Annuel
42.85 52.90
- Clôture Précédente
- 51.60
- Ouverture
- 51.47
- Bid
- 51.64
- Ask
- 51.94
- Plus Bas
- 51.46
- Plus Haut
- 51.64
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 2.34%
- Changement à 6 Mois
- 8.42%
- Changement Annuel
- 4.75%
