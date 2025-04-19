CotationsSections
Devises / PALC
Retour à Actions

PALC: Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

51.64 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PALC a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.46 et à un maximum de 51.64.

Suivez la dynamique Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PALC Nouvelles

Range quotidien
51.46 51.64
Range Annuel
42.85 52.90
Clôture Précédente
51.60
Ouverture
51.47
Bid
51.64
Ask
51.94
Plus Bas
51.46
Plus Haut
51.64
Volume
25
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
2.34%
Changement à 6 Mois
8.42%
Changement Annuel
4.75%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%