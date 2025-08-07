Dövizler / PAGP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.28 USD 0.29 (1.56%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAGP fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.26 ve Yüksek fiyatı olarak 18.52 aralığında işlem gördü.
Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAGP haberleri
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Are Investors Undervaluing Plains Group (PAGP) Right Now?
- Plains GP Holdings 1,25 milyar dolarlık kıdemli tahvil ihracını tamamladı
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Is Plains Group (PAGP) Stock Undervalued Right Now?
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Plains GP Holdings extends CEO equity grant and awards retention grants to executives
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- We Need To See Profitability Improvements For Plains All American (Earnings Review) (PAA)
- Plains GP Holdings stock rating reiterated as Buy by Stifel
- Plains GP Touts Asset Sale in Q2 Results
- Plains GP Holdings, L.P. Class A Shares (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains Gp (PAGP) Q2 Revenue Falls 17%
- Plains GP (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains All American Q2 2025 slides: $672M EBITDA amid strategic NGL divestiture
- Plains GP Holdings misses Q2 estimates, shares edge higher
- Plains GP Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
Günlük aralık
18.26 18.52
Yıllık aralık
16.60 22.30
- Önceki kapanış
- 18.57
- Açılış
- 18.52
- Satış
- 18.28
- Alış
- 18.58
- Düşük
- 18.26
- Yüksek
- 18.52
- Hacim
- 1.762 K
- Günlük değişim
- -1.56%
- Aylık değişim
- -5.04%
- 6 aylık değişim
- -14.26%
- Yıllık değişim
- -0.49%
21 Eylül, Pazar