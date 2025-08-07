Währungen / PAGP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.57 USD 0.09 (0.48%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAGP hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.53 bis zu einem Hoch von 18.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAGP News
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Are Investors Undervaluing Plains Group (PAGP) Right Now?
- Plains GP Holdings schließt Anleiheemission über 1,25 Mrd. US-Dollar ab
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Is Plains Group (PAGP) Stock Undervalued Right Now?
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Plains GP Holdings extends CEO equity grant and awards retention grants to executives
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- We Need To See Profitability Improvements For Plains All American (Earnings Review) (PAA)
- Plains GP Holdings stock rating reiterated as Buy by Stifel
- Plains GP Touts Asset Sale in Q2 Results
- Plains GP Holdings, L.P. Class A Shares (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains Gp (PAGP) Q2 Revenue Falls 17%
- Plains GP (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains All American Q2 2025 slides: $672M EBITDA amid strategic NGL divestiture
- Plains GP Holdings misses Q2 estimates, shares edge higher
- Plains GP Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
Tagesspanne
18.53 18.73
Jahresspanne
16.60 22.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.66
- Eröffnung
- 18.64
- Bid
- 18.57
- Ask
- 18.87
- Tief
- 18.53
- Hoch
- 18.73
- Volumen
- 1.608 K
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- -3.53%
- 6-Monatsänderung
- -12.90%
- Jahresänderung
- 1.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K