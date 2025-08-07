Devises / PAGP
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.28 USD 0.29 (1.56%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PAGP a changé de -1.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.26 et à un maximum de 18.52.
Suivez la dynamique Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PAGP Nouvelles
Range quotidien
18.26 18.52
Range Annuel
16.60 22.30
- Clôture Précédente
- 18.57
- Ouverture
- 18.52
- Bid
- 18.28
- Ask
- 18.58
- Plus Bas
- 18.26
- Plus Haut
- 18.52
- Volume
- 1.762 K
- Changement quotidien
- -1.56%
- Changement Mensuel
- -5.04%
- Changement à 6 Mois
- -14.26%
- Changement Annuel
- -0.49%
20 septembre, samedi