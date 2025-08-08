Divisas / PAGP
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.66 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PAGP de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.42, mientras que el máximo ha alcanzado 18.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.42 18.70
Rango anual
16.60 22.30
- Cierres anteriores
- 18.67
- Open
- 18.63
- Bid
- 18.66
- Ask
- 18.96
- Low
- 18.42
- High
- 18.70
- Volumen
- 1.975 K
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -3.06%
- Cambio a 6 meses
- -12.48%
- Cambio anual
- 1.58%
