货币 / PAGP
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.51 USD 0.16 (0.86%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PAGP汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点18.50和高点18.70进行交易。
关注Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PAGP新闻
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Are Investors Undervaluing Plains Group (PAGP) Right Now?
- Plains GP Holdings完成12.5亿美元高级票据发行
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Is Plains Group (PAGP) Stock Undervalued Right Now?
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Plains GP Holdings extends CEO equity grant and awards retention grants to executives
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- We Need To See Profitability Improvements For Plains All American (Earnings Review) (PAA)
- Plains GP Holdings stock rating reiterated as Buy by Stifel
- Plains GP Touts Asset Sale in Q2 Results
- Plains GP Holdings, L.P. Class A Shares (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains Gp (PAGP) Q2 Revenue Falls 17%
- Plains GP (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains All American Q2 2025 slides: $672M EBITDA amid strategic NGL divestiture
- Plains GP Holdings misses Q2 estimates, shares edge higher
- Plains GP Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
日范围
18.50 18.70
年范围
16.60 22.30
- 前一天收盘价
- 18.67
- 开盘价
- 18.63
- 卖价
- 18.51
- 买价
- 18.81
- 最低价
- 18.50
- 最高价
- 18.70
- 交易量
- 412
- 日变化
- -0.86%
- 月变化
- -3.84%
- 6个月变化
- -13.18%
- 年变化
- 0.76%
