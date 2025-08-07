통화 / PAGP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.28 USD 0.29 (1.56%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PAGP 환율이 오늘 -1.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.26이고 고가는 18.52이었습니다.
Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAGP News
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Are Investors Undervaluing Plains Group (PAGP) Right Now?
- 플레인스 GP 홀딩스, 12.5억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Is Plains Group (PAGP) Stock Undervalued Right Now?
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Plains GP Holdings extends CEO equity grant and awards retention grants to executives
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- We Need To See Profitability Improvements For Plains All American (Earnings Review) (PAA)
- Plains GP Holdings stock rating reiterated as Buy by Stifel
- Plains GP Touts Asset Sale in Q2 Results
- Plains GP Holdings, L.P. Class A Shares (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains Gp (PAGP) Q2 Revenue Falls 17%
- Plains GP (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains All American Q2 2025 slides: $672M EBITDA amid strategic NGL divestiture
- Plains GP Holdings misses Q2 estimates, shares edge higher
- Plains GP Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
일일 변동 비율
18.26 18.52
년간 변동
16.60 22.30
- 이전 종가
- 18.57
- 시가
- 18.52
- Bid
- 18.28
- Ask
- 18.58
- 저가
- 18.26
- 고가
- 18.52
- 볼륨
- 1.762 K
- 일일 변동
- -1.56%
- 월 변동
- -5.04%
- 6개월 변동
- -14.26%
- 년간 변동율
- -0.49%
20 9월, 토요일