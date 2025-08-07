通貨 / PAGP
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.57 USD 0.09 (0.48%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PAGPの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり18.53の安値と18.73の高値で取引されました。
Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAGP News
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Are Investors Undervaluing Plains Group (PAGP) Right Now?
- Plains GP Holdings、12.5億ドルのシニア・ノート発行を完了
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Is Plains Group (PAGP) Stock Undervalued Right Now?
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Plains GP Holdings extends CEO equity grant and awards retention grants to executives
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- We Need To See Profitability Improvements For Plains All American (Earnings Review) (PAA)
- Plains GP Holdings stock rating reiterated as Buy by Stifel
- Plains GP Touts Asset Sale in Q2 Results
- Plains GP Holdings, L.P. Class A Shares (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains Gp (PAGP) Q2 Revenue Falls 17%
- Plains GP (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains All American Q2 2025 slides: $672M EBITDA amid strategic NGL divestiture
- Plains GP Holdings misses Q2 estimates, shares edge higher
- Plains GP Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
1日のレンジ
18.53 18.73
1年のレンジ
16.60 22.30
- 以前の終値
- 18.66
- 始値
- 18.64
- 買値
- 18.57
- 買値
- 18.87
- 安値
- 18.53
- 高値
- 18.73
- 出来高
- 1.608 K
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- -3.53%
- 6ヶ月の変化
- -12.90%
- 1年の変化
- 1.09%
