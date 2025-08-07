Валюты / PAGP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PAGP: Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited
18.67 USD 0.07 (0.38%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAGP за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.52, а максимальная — 18.73.
Следите за динамикой Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAGP
- Are Investors Undervaluing Plains Group (PAGP) Right Now?
- Plains GP Holdings завершает размещение старших облигаций на сумму $1,25 млрд
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- Pembina Pipeline: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Is Plains Group (PAGP) Stock Undervalued Right Now?
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Plains GP Holdings extends CEO equity grant and awards retention grants to executives
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- We Need To See Profitability Improvements For Plains All American (Earnings Review) (PAA)
- Plains GP Holdings stock rating reiterated as Buy by Stifel
- Plains GP Touts Asset Sale in Q2 Results
- Plains GP Holdings, L.P. Class A Shares (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains Gp (PAGP) Q2 Revenue Falls 17%
- Plains GP (PAGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Plains All American Q2 2025 slides: $672M EBITDA amid strategic NGL divestiture
- Plains GP Holdings misses Q2 estimates, shares edge higher
- Plains GP Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Plains All American to Post Q2 Earnings: What's in the Offing?
Дневной диапазон
18.52 18.73
Годовой диапазон
16.60 22.30
- Предыдущее закрытие
- 18.60
- Open
- 18.65
- Bid
- 18.67
- Ask
- 18.97
- Low
- 18.52
- High
- 18.73
- Объем
- 1.800 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- -3.01%
- 6-месячное изменение
- -12.43%
- Годовое изменение
- 1.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.