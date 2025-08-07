Курс PAGP за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.52, а максимальная — 18.73.

Следите за динамикой Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.