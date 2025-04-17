Dövizler / OXSQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
1.93 USD 0.09 (4.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OXSQ fiyatı bugün -4.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.87 ve Yüksek fiyatı olarak 2.03 aralığında işlem gördü.
Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXSQ haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- OXSQH: A 7.75% Baby Bond IPO From Oxford Square Capital (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 32: High-Yield Attractive Opportunity From Oxford Square Capital (OXSQ)
- Oxford Square Q2 2025 slides show shift to first-lien debt as investment income drops
- Oxford Square earnings matched, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 14, 2025 - TipRanks.com
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- OXSQ Bonds Outshine CION: Why This 8% Yield Deserves Investor Attention (NASDAQ:OXSQ)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Preferreds Weekly Review: A Redemption And A New Issue
- Oxford Square Capital: A Dividend Trap With An Unjustified Risk-Reward Profile (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 19: Oxford Square Capital And 8%-Plus YTM From Baby Bonds (NASDAQ:OXSQ)
Günlük aralık
1.87 2.03
Yıllık aralık
1.87 3.00
- Önceki kapanış
- 2.02
- Açılış
- 2.02
- Satış
- 1.93
- Alış
- 2.23
- Düşük
- 1.87
- Yüksek
- 2.03
- Hacim
- 2.606 K
- Günlük değişim
- -4.46%
- Aylık değişim
- -12.67%
- 6 aylık değişim
- -25.77%
- Yıllık değişim
- -31.56%
21 Eylül, Pazar