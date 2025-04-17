通貨 / OXSQ
OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
2.02 USD 0.05 (2.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OXSQの今日の為替レートは、-2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり2.02の安値と2.07の高値で取引されました。
Oxford Square Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.02 2.07
1年のレンジ
2.02 3.00
- 以前の終値
- 2.07
- 始値
- 2.07
- 買値
- 2.02
- 買値
- 2.32
- 安値
- 2.02
- 高値
- 2.07
- 出来高
- 1.088 K
- 1日の変化
- -2.42%
- 1ヶ月の変化
- -8.60%
- 6ヶ月の変化
- -22.31%
- 1年の変化
- -28.37%
