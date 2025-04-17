Divisas / OXSQ
OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
2.07 USD 0.05 (2.36%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OXSQ de hoy ha cambiado un -2.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.06, mientras que el máximo ha alcanzado 2.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.06 2.13
Rango anual
2.06 3.00
- Cierres anteriores
- 2.12
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.06
- High
- 2.13
- Volumen
- 933
- Cambio diario
- -2.36%
- Cambio mensual
- -6.33%
- Cambio a 6 meses
- -20.38%
- Cambio anual
- -26.60%
