OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
1.91 USD 0.11 (5.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXSQ hat sich für heute um -5.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 2.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OXSQ News
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- OXSQH: A 7.75% Baby Bond IPO From Oxford Square Capital (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 32: High-Yield Attractive Opportunity From Oxford Square Capital (OXSQ)
- Oxford Square Q2 2025 slides show shift to first-lien debt as investment income drops
- Oxford Square earnings matched, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 14, 2025 - TipRanks.com
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- OXSQ Bonds Outshine CION: Why This 8% Yield Deserves Investor Attention (NASDAQ:OXSQ)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Preferreds Weekly Review: A Redemption And A New Issue
- Oxford Square Capital: A Dividend Trap With An Unjustified Risk-Reward Profile (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 19: Oxford Square Capital And 8%-Plus YTM From Baby Bonds (NASDAQ:OXSQ)
Tagesspanne
1.90 2.03
Jahresspanne
1.88 3.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.02
- Eröffnung
- 2.02
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 2.03
- Volumen
- 1.191 K
- Tagesänderung
- -5.45%
- Monatsänderung
- -13.57%
- 6-Monatsänderung
- -26.54%
- Jahresänderung
- -32.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K