OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
2.12 USD 0.04 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OXSQ за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.08, а максимальная — 2.15.
Следите за динамикой Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.08 2.15
Годовой диапазон
2.08 3.00
- Предыдущее закрытие
- 2.16
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.08
- High
- 2.15
- Объем
- 1.219 K
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- -4.07%
- 6-месячное изменение
- -18.46%
- Годовое изменение
- -24.82%
