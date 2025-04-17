Moedas / OXSQ
OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
2.05 USD 0.02 (0.97%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OXSQ para hoje mudou para -0.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.04 e o mais alto foi 2.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXSQ Notícias
Faixa diária
2.04 2.05
Faixa anual
2.02 3.00
- Fechamento anterior
- 2.07
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 2.04
- High
- 2.05
- Volume
- 31
- Mudança diária
- -0.97%
- Mudança mensal
- -7.24%
- Mudança de 6 meses
- -21.15%
- Mudança anual
- -27.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh