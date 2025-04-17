货币 / OXSQ
OXSQ: Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund
2.07 USD 0.05 (2.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OXSQ汇率已更改-2.36%。当日，交易品种以低点2.06和高点2.13进行交易。
关注Oxford Square Capital Corp - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.06 2.13
年范围
2.06 3.00
- 前一天收盘价
- 2.12
- 开盘价
- 2.11
- 卖价
- 2.07
- 买价
- 2.37
- 最低价
- 2.06
- 最高价
- 2.13
- 交易量
- 898
- 日变化
- -2.36%
- 月变化
- -6.33%
- 6个月变化
- -20.38%
- 年变化
- -26.60%
