Dövizler / OWLT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OWLT: Owlet Inc Class A
8.06 USD 0.13 (1.59%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OWLT fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.80 ve Yüksek fiyatı olarak 8.37 aralığında işlem gördü.
Owlet Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OWLT haberleri
- Owlet expands medically-certified baby monitor to South Africa
- Owlet’s Dream Sock receives Australian medical device certification
- Earnings call transcript: Owlet Q2 2025 sees revenue rise, EPS misses target
- Owlet, Inc.(OWLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Owlet, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OWLT)
- Owlet Q2 2025 presentation: Revenue jumps 26%, guidance raised on strong demand
- Owlet (OWLT) Q2 Revenue Jumps 26%
- Owlet, Inc. (OWLT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Owlet reports 26% revenue growth in Q2, announces CEO transition
- Freedom Broker initiates Owlet stock with Buy rating, $11 price target
- Owlet Stock: Back From Purgatory (NYSE:OWLT)
- Owlet president Harris sells $56,606 in common stock
- Owlet Supports NICU Families with $75,000 Donation of Dream Sock Monitors to March of Dimes
- Owlet, Inc. (OWLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Günlük aralık
7.80 8.37
Yıllık aralık
2.75 9.74
- Önceki kapanış
- 8.19
- Açılış
- 8.27
- Satış
- 8.06
- Alış
- 8.36
- Düşük
- 7.80
- Yüksek
- 8.37
- Hacim
- 116
- Günlük değişim
- -1.59%
- Aylık değişim
- 9.51%
- 6 aylık değişim
- 116.09%
- Yıllık değişim
- 86.14%
21 Eylül, Pazar