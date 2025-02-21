Devises / OWLT
OWLT: Owlet Inc Class A
8.06 USD 0.13 (1.59%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OWLT a changé de -1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.80 et à un maximum de 8.37.
Suivez la dynamique Owlet Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OWLT Nouvelles
- Owlet expands medically-certified baby monitor to South Africa
- Owlet’s Dream Sock receives Australian medical device certification
- Earnings call transcript: Owlet Q2 2025 sees revenue rise, EPS misses target
- Owlet, Inc.(OWLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Owlet, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OWLT)
- Owlet Q2 2025 presentation: Revenue jumps 26%, guidance raised on strong demand
- Owlet (OWLT) Q2 Revenue Jumps 26%
- Owlet, Inc. (OWLT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Owlet reports 26% revenue growth in Q2, announces CEO transition
- Freedom Broker initiates Owlet stock with Buy rating, $11 price target
- Owlet Stock: Back From Purgatory (NYSE:OWLT)
- Owlet president Harris sells $56,606 in common stock
- Owlet Supports NICU Families with $75,000 Donation of Dream Sock Monitors to March of Dimes
- Owlet, Inc. (OWLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Range quotidien
7.80 8.37
Range Annuel
2.75 9.74
- Clôture Précédente
- 8.19
- Ouverture
- 8.27
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Plus Bas
- 7.80
- Plus Haut
- 8.37
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- -1.59%
- Changement Mensuel
- 9.51%
- Changement à 6 Mois
- 116.09%
- Changement Annuel
- 86.14%
20 septembre, samedi