Валюты / OWLT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OWLT: Owlet Inc Class A
7.49 USD 0.48 (6.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OWLT за сегодня изменился на 6.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.80, а максимальная — 7.49.
Следите за динамикой Owlet Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OWLT
- Owlet expands medically-certified baby monitor to South Africa
- Owlet’s Dream Sock receives Australian medical device certification
- Earnings call transcript: Owlet Q2 2025 sees revenue rise, EPS misses target
- Owlet, Inc.(OWLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Owlet, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OWLT)
- Owlet Q2 2025 presentation: Revenue jumps 26%, guidance raised on strong demand
- Owlet (OWLT) Q2 Revenue Jumps 26%
- Owlet, Inc. (OWLT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Owlet reports 26% revenue growth in Q2, announces CEO transition
- Freedom Broker initiates Owlet stock with Buy rating, $11 price target
- Owlet Stock: Back From Purgatory (NYSE:OWLT)
- Owlet president Harris sells $56,606 in common stock
- Owlet Supports NICU Families with $75,000 Donation of Dream Sock Monitors to March of Dimes
- Owlet, Inc. (OWLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Дневной диапазон
6.80 7.49
Годовой диапазон
2.75 9.74
- Предыдущее закрытие
- 7.01
- Open
- 6.95
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 6.80
- High
- 7.49
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- 6.85%
- Месячное изменение
- 1.77%
- 6-месячное изменение
- 100.80%
- Годовое изменение
- 72.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.