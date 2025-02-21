Valute / OWLT
OWLT: Owlet Inc Class A
8.06 USD 0.13 (1.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OWLT ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.80 e ad un massimo di 8.37.
Segui le dinamiche di Owlet Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OWLT News
- Owlet expands medically-certified baby monitor to South Africa
- Owlet’s Dream Sock receives Australian medical device certification
- Earnings call transcript: Owlet Q2 2025 sees revenue rise, EPS misses target
- Owlet, Inc.(OWLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Owlet, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OWLT)
- Owlet Q2 2025 presentation: Revenue jumps 26%, guidance raised on strong demand
- Owlet (OWLT) Q2 Revenue Jumps 26%
- Owlet, Inc. (OWLT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Owlet reports 26% revenue growth in Q2, announces CEO transition
- Freedom Broker initiates Owlet stock with Buy rating, $11 price target
- Owlet Stock: Back From Purgatory (NYSE:OWLT)
- Owlet president Harris sells $56,606 in common stock
- Owlet Supports NICU Families with $75,000 Donation of Dream Sock Monitors to March of Dimes
- Owlet, Inc. (OWLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Intervallo Giornaliero
7.80 8.37
Intervallo Annuale
2.75 9.74
- Chiusura Precedente
- 8.19
- Apertura
- 8.27
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Minimo
- 7.80
- Massimo
- 8.37
- Volume
- 116
- Variazione giornaliera
- -1.59%
- Variazione Mensile
- 9.51%
- Variazione Semestrale
- 116.09%
- Variazione Annuale
- 86.14%
21 settembre, domenica