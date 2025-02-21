Währungen / OWLT
OWLT: Owlet Inc Class A
8.26 USD 0.07 (0.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OWLT hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.80 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Owlet Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OWLT News
Tagesspanne
7.80 8.30
Jahresspanne
2.75 9.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.19
- Eröffnung
- 8.27
- Bid
- 8.26
- Ask
- 8.56
- Tief
- 7.80
- Hoch
- 8.30
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 12.23%
- 6-Monatsänderung
- 121.45%
- Jahresänderung
- 90.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K