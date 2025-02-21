KurseKategorien
OWLT: Owlet Inc Class A

8.26 USD 0.07 (0.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OWLT hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.80 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Owlet Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.80 8.30
Jahresspanne
2.75 9.74
Vorheriger Schlusskurs
8.19
Eröffnung
8.27
Bid
8.26
Ask
8.56
Tief
7.80
Hoch
8.30
Volumen
23
Tagesänderung
0.85%
Monatsänderung
12.23%
6-Monatsänderung
121.45%
Jahresänderung
90.76%
