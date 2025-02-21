货币 / OWLT
OWLT: Owlet Inc Class A
7.47 USD 0.02 (0.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OWLT汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点7.12和高点7.64进行交易。
关注Owlet Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OWLT新闻
- Owlet expands medically-certified baby monitor to South Africa
- Owlet’s Dream Sock receives Australian medical device certification
- Earnings call transcript: Owlet Q2 2025 sees revenue rise, EPS misses target
- Owlet, Inc.(OWLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Owlet, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OWLT)
- Owlet Q2 2025 presentation: Revenue jumps 26%, guidance raised on strong demand
- Owlet (OWLT) Q2 Revenue Jumps 26%
- Owlet, Inc. (OWLT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Owlet reports 26% revenue growth in Q2, announces CEO transition
- Freedom Broker initiates Owlet stock with Buy rating, $11 price target
- Owlet Stock: Back From Purgatory (NYSE:OWLT)
- Owlet president Harris sells $56,606 in common stock
- Owlet Supports NICU Families with $75,000 Donation of Dream Sock Monitors to March of Dimes
- Owlet, Inc. (OWLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
日范围
7.12 7.64
年范围
2.75 9.74
- 前一天收盘价
- 7.49
- 开盘价
- 7.46
- 卖价
- 7.47
- 买价
- 7.77
- 最低价
- 7.12
- 最高价
- 7.64
- 交易量
- 172
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 100.27%
- 年变化
- 72.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值