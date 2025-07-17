Dövizler / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.84 USD 0.30 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OVS fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.84 ve Yüksek fiyatı olarak 35.84 aralığında işlem gördü.
Overlay Shares Small Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
35.84 35.84
Yıllık aralık
26.23 39.38
- Önceki kapanış
- 36.14
- Açılış
- 35.84
- Satış
- 35.84
- Alış
- 36.14
- Düşük
- 35.84
- Yüksek
- 35.84
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- 3.46%
- 6 aylık değişim
- 12.81%
- Yıllık değişim
- 0.42%
21 Eylül, Pazar