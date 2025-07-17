КотировкиРазделы
Валюты / OVS
Назад в Рынок акций США

OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF

35.84 USD 0.30 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OVS за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.84, а максимальная — 35.84.

Следите за динамикой Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OVS

Дневной диапазон
35.84 35.84
Годовой диапазон
26.23 39.38
Предыдущее закрытие
36.14
Open
35.84
Bid
35.84
Ask
36.14
Low
35.84
High
35.84
Объем
1
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
3.46%
6-месячное изменение
12.81%
Годовое изменение
0.42%
21 сентября, воскресенье