Валюты / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.84 USD 0.30 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OVS за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.84, а максимальная — 35.84.
Следите за динамикой Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OVS
Дневной диапазон
35.84 35.84
Годовой диапазон
26.23 39.38
- Предыдущее закрытие
- 36.14
- Open
- 35.84
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Low
- 35.84
- High
- 35.84
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 3.46%
- 6-месячное изменение
- 12.81%
- Годовое изменение
- 0.42%
21 сентября, воскресенье