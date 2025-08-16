QuotazioniSezioni
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF

35.84 USD 0.30 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OVS ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.84 e ad un massimo di 35.84.

Segui le dinamiche di Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.84 35.84
Intervallo Annuale
26.23 39.38
Chiusura Precedente
36.14
Apertura
35.84
Bid
35.84
Ask
36.14
Minimo
35.84
Massimo
35.84
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.83%
Variazione Mensile
3.46%
Variazione Semestrale
12.81%
Variazione Annuale
0.42%
