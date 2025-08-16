Valute / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.84 USD 0.30 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OVS ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.84 e ad un massimo di 35.84.
Segui le dinamiche di Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OVS News
Intervallo Giornaliero
35.84 35.84
Intervallo Annuale
26.23 39.38
- Chiusura Precedente
- 36.14
- Apertura
- 35.84
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Minimo
- 35.84
- Massimo
- 35.84
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.83%
- Variazione Mensile
- 3.46%
- Variazione Semestrale
- 12.81%
- Variazione Annuale
- 0.42%
21 settembre, domenica