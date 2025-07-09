报价部分
货币 / OVS
回到股票

OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF

35.84 USD 0.30 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OVS汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点35.84和高点35.84进行交易。

关注Overlay Shares Small Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

日范围
35.84 35.84
年范围
26.23 39.38
前一天收盘价
36.14
开盘价
35.84
卖价
35.84
买价
36.14
最低价
35.84
最高价
35.84
交易量
1
日变化
-0.83%
月变化
3.46%
6个月变化
12.81%
年变化
0.42%
21 九月, 星期日