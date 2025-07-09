货币 / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.84 USD 0.30 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OVS汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点35.84和高点35.84进行交易。
关注Overlay Shares Small Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OVS新闻
日范围
35.84 35.84
年范围
26.23 39.38
- 前一天收盘价
- 36.14
- 开盘价
- 35.84
- 卖价
- 35.84
- 买价
- 36.14
- 最低价
- 35.84
- 最高价
- 35.84
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- 3.46%
- 6个月变化
- 12.81%
- 年变化
- 0.42%
21 九月, 星期日