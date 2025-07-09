Divisas / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.72 USD 0.39 (1.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OVS de hoy ha cambiado un 1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.72, mientras que el máximo ha alcanzado 35.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Overlay Shares Small Cap Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVS News
Rango diario
35.72 35.72
Rango anual
26.23 39.38
- Cierres anteriores
- 35.33
- Open
- 35.72
- Bid
- 35.72
- Ask
- 36.02
- Low
- 35.72
- High
- 35.72
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.10%
- Cambio mensual
- 3.12%
- Cambio a 6 meses
- 12.43%
- Cambio anual
- 0.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B