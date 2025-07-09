Währungen / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.84 USD 0.30 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OVS hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.84 bis zu einem Hoch von 35.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Overlay Shares Small Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OVS News
Tagesspanne
35.84 35.84
Jahresspanne
26.23 39.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.14
- Eröffnung
- 35.84
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Tief
- 35.84
- Hoch
- 35.84
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 12.81%
- Jahresänderung
- 0.42%
