通貨 / OVS
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF

36.14 USD 0.42 (1.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OVSの今日の為替レートは、1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり35.79の安値と36.16の高値で取引されました。

Overlay Shares Small Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.79 36.16
1年のレンジ
26.23 39.38
以前の終値
35.72
始値
35.79
買値
36.14
買値
36.44
安値
35.79
高値
36.16
出来高
7
1日の変化
1.18%
1ヶ月の変化
4.33%
6ヶ月の変化
13.76%
1年の変化
1.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K