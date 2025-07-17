通貨 / OVS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
36.14 USD 0.42 (1.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OVSの今日の為替レートは、1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり35.79の安値と36.16の高値で取引されました。
Overlay Shares Small Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVS News
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- OVS SPA、2025年第2四半期に力強い業績を報告
- Earnings call transcript: OVS SPA reports strong Q2 2025 performance
- OVS株、小売業者が過去最高の上半期売上と利益成長を発表し6%上昇
- OVS stock jumps 6% as retailer posts record first-half sales and profit growth
- OVS 2025年上半期決算発表：粗利益率拡大により純利益が31.7%急増
- OVS 1H 2025 presentation: Net income surges 31.7% as gross margin expands
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
1日のレンジ
35.79 36.16
1年のレンジ
26.23 39.38
- 以前の終値
- 35.72
- 始値
- 35.79
- 買値
- 36.14
- 買値
- 36.44
- 安値
- 35.79
- 高値
- 36.16
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 1.18%
- 1ヶ月の変化
- 4.33%
- 6ヶ月の変化
- 13.76%
- 1年の変化
- 1.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K