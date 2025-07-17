Devises / OVS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OVS: Overlay Shares Small Cap Equity ETF
35.84 USD 0.30 (0.83%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OVS a changé de -0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.84 et à un maximum de 35.84.
Suivez la dynamique Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVS Nouvelles
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- OVS SPA annonce de solides performances au deuxième trimestre 2025
- Earnings call transcript: OVS SPA reports strong Q2 2025 performance
- Le titre d’OVS bondit de 6% après des ventes et bénéfices record au premier semestre
- OVS stock jumps 6% as retailer posts record first-half sales and profit growth
- Présentation du 1er semestre 2025 d’OVS : le bénéfice net bondit de 31,7% avec l’expansion de la marge brute
- OVS 1H 2025 presentation: Net income surges 31.7% as gross margin expands
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
Range quotidien
35.84 35.84
Range Annuel
26.23 39.38
- Clôture Précédente
- 36.14
- Ouverture
- 35.84
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Plus Bas
- 35.84
- Plus Haut
- 35.84
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.83%
- Changement Mensuel
- 3.46%
- Changement à 6 Mois
- 12.81%
- Changement Annuel
- 0.42%
20 septembre, samedi