Dövizler / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.10 USD 0.05 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OVLY fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.89 ve Yüksek fiyatı olarak 28.20 aralığında işlem gördü.
Oak Valley Bancorp (CA) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10k in stock
- Oak Valley Bancorp director Withrow buys $7,902 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Holder H Randolph Jr, Oak Valley Bancorp director, buys $13.5k in OVLY
- Oak Valley Bancorp reports Q2 net income of $5.59 million
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10,735 in stock
- Oak Valley Community Bank Announces Branch Manager Hiring
- Oak Valley Bancorp and Oak Valley Community Bank Announce Director Retirements and New Director Appointment
- Oak Valley Bancorp director acquires $49,659 in common stock
- Oak Valley Community Bank Named One of Central Valley’s Best Places to Work
Günlük aralık
27.89 28.20
Yıllık aralık
22.70 32.24
- Önceki kapanış
- 28.15
- Açılış
- 28.20
- Satış
- 28.10
- Alış
- 28.40
- Düşük
- 27.89
- Yüksek
- 28.20
- Hacim
- 82
- Günlük değişim
- -0.18%
- Aylık değişim
- -0.71%
- 6 aylık değişim
- 10.59%
- Yıllık değişim
- 6.48%
21 Eylül, Pazar