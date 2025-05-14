クォートセクション
通貨 / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)

28.15 USD 0.28 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OVLYの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり28.05の安値と28.33の高値で取引されました。

Oak Valley Bancorp (CA)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
28.05 28.33
1年のレンジ
22.70 32.24
以前の終値
27.87
始値
28.19
買値
28.15
買値
28.45
安値
28.05
高値
28.33
出来高
74
1日の変化
1.00%
1ヶ月の変化
-0.53%
6ヶ月の変化
10.78%
1年の変化
6.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K