OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.15 USD 0.28 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OVLYの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり28.05の安値と28.33の高値で取引されました。
Oak Valley Bancorp (CA)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
28.05 28.33
1年のレンジ
22.70 32.24
- 以前の終値
- 27.87
- 始値
- 28.19
- 買値
- 28.15
- 買値
- 28.45
- 安値
- 28.05
- 高値
- 28.33
- 出来高
- 74
- 1日の変化
- 1.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.53%
- 6ヶ月の変化
- 10.78%
- 1年の変化
- 6.67%
