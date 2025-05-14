Valute / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.10 USD 0.05 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OVLY ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.89 e ad un massimo di 28.20.
Segui le dinamiche di Oak Valley Bancorp (CA). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OVLY News
Intervallo Giornaliero
27.89 28.20
Intervallo Annuale
22.70 32.24
- Chiusura Precedente
- 28.15
- Apertura
- 28.20
- Bid
- 28.10
- Ask
- 28.40
- Minimo
- 27.89
- Massimo
- 28.20
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- -0.71%
- Variazione Semestrale
- 10.59%
- Variazione Annuale
- 6.48%
21 settembre, domenica