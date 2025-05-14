통화 / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.10 USD 0.05 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OVLY 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.89이고 고가는 28.20이었습니다.
Oak Valley Bancorp (CA) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OVLY News
일일 변동 비율
27.89 28.20
년간 변동
22.70 32.24
- 이전 종가
- 28.15
- 시가
- 28.20
- Bid
- 28.10
- Ask
- 28.40
- 저가
- 27.89
- 고가
- 28.20
- 볼륨
- 82
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- -0.71%
- 6개월 변동
- 10.59%
- 년간 변동율
- 6.48%
20 9월, 토요일