OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)

28.08 USD 0.07 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OVLY hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.89 bis zu einem Hoch von 28.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oak Valley Bancorp (CA)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.89 28.20
Jahresspanne
22.70 32.24
Vorheriger Schlusskurs
28.15
Eröffnung
28.20
Bid
28.08
Ask
28.38
Tief
27.89
Hoch
28.20
Volumen
21
Tagesänderung
-0.25%
Monatsänderung
-0.78%
6-Monatsänderung
10.51%
Jahresänderung
6.40%
