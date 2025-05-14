Währungen / OVLY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.08 USD 0.07 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OVLY hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.89 bis zu einem Hoch von 28.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oak Valley Bancorp (CA)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVLY News
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10k in stock
- Oak Valley Bancorp director Withrow buys $7,902 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Holder H Randolph Jr, Oak Valley Bancorp director, buys $13.5k in OVLY
- Oak Valley Bancorp reports Q2 net income of $5.59 million
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10,735 in stock
- Oak Valley Community Bank Announces Branch Manager Hiring
- Oak Valley Bancorp and Oak Valley Community Bank Announce Director Retirements and New Director Appointment
- Oak Valley Bancorp director acquires $49,659 in common stock
- Oak Valley Community Bank Named One of Central Valley’s Best Places to Work
Tagesspanne
27.89 28.20
Jahresspanne
22.70 32.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.15
- Eröffnung
- 28.20
- Bid
- 28.08
- Ask
- 28.38
- Tief
- 27.89
- Hoch
- 28.20
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -0.78%
- 6-Monatsänderung
- 10.51%
- Jahresänderung
- 6.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K