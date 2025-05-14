Moedas / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.25 USD 0.38 (1.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OVLY para hoje mudou para 1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.05 e o mais alto foi 28.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Oak Valley Bancorp (CA). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OVLY Notícias
Faixa diária
28.05 28.33
Faixa anual
22.70 32.24
- Fechamento anterior
- 27.87
- Open
- 28.19
- Bid
- 28.25
- Ask
- 28.55
- Low
- 28.05
- High
- 28.33
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 1.36%
- Mudança mensal
- -0.18%
- Mudança de 6 meses
- 11.18%
- Mudança anual
- 7.05%
