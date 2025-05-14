货币 / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.05 USD 0.09 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OVLY汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点27.84和高点28.20进行交易。
关注Oak Valley Bancorp (CA)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OVLY新闻
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10k in stock
- Oak Valley Bancorp director Withrow buys $7,902 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Holder H Randolph Jr, Oak Valley Bancorp director, buys $13.5k in OVLY
- Oak Valley Bancorp reports Q2 net income of $5.59 million
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10,735 in stock
- Oak Valley Community Bank Announces Branch Manager Hiring
- Oak Valley Bancorp and Oak Valley Community Bank Announce Director Retirements and New Director Appointment
- Oak Valley Bancorp director acquires $49,659 in common stock
- Oak Valley Community Bank Named One of Central Valley’s Best Places to Work
日范围
27.84 28.20
年范围
22.70 32.24
- 前一天收盘价
- 28.14
- 开盘价
- 28.10
- 卖价
- 28.05
- 买价
- 28.35
- 最低价
- 27.84
- 最高价
- 28.20
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- -0.88%
- 6个月变化
- 10.39%
- 年变化
- 6.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值