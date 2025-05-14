CotationsSections
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)

28.10 USD 0.05 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OVLY a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.89 et à un maximum de 28.20.

Suivez la dynamique Oak Valley Bancorp (CA). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
27.89 28.20
Range Annuel
22.70 32.24
Clôture Précédente
28.15
Ouverture
28.20
Bid
28.10
Ask
28.40
Plus Bas
27.89
Plus Haut
28.20
Volume
82
Changement quotidien
-0.18%
Changement Mensuel
-0.71%
Changement à 6 Mois
10.59%
Changement Annuel
6.48%
