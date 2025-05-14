Валюты / OVLY
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)
28.14 USD 0.61 (2.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OVLY за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.59.
Следите за динамикой Oak Valley Bancorp (CA). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OVLY
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10k in stock
- Oak Valley Bancorp director Withrow buys $7,902 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Holder H Randolph Jr, Oak Valley Bancorp director, buys $13.5k in OVLY
- Oak Valley Bancorp reports Q2 net income of $5.59 million
- Oak Valley Bancorp director Barton sells $10,735 in stock
- Oak Valley Community Bank Announces Branch Manager Hiring
- Oak Valley Bancorp and Oak Valley Community Bank Announce Director Retirements and New Director Appointment
- Oak Valley Bancorp director acquires $49,659 in common stock
- Oak Valley Community Bank Named One of Central Valley’s Best Places to Work
Дневной диапазон
28.10 28.59
Годовой диапазон
22.70 32.24
- Предыдущее закрытие
- 28.75
- Open
- 28.50
- Bid
- 28.14
- Ask
- 28.44
- Low
- 28.10
- High
- 28.59
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -2.12%
- Месячное изменение
- -0.57%
- 6-месячное изменение
- 10.74%
- Годовое изменение
- 6.63%
