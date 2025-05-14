КотировкиРазделы
OVLY: Oak Valley Bancorp (CA)

28.14 USD 0.61 (2.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OVLY за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.59.

Следите за динамикой Oak Valley Bancorp (CA). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.10 28.59
Годовой диапазон
22.70 32.24
Предыдущее закрытие
28.75
Open
28.50
Bid
28.14
Ask
28.44
Low
28.10
High
28.59
Объем
57
Дневное изменение
-2.12%
Месячное изменение
-0.57%
6-месячное изменение
10.74%
Годовое изменение
6.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.