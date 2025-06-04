Dövizler / OPXS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.63 USD 0.29 (2.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OPXS fiyatı bugün 2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.10 ve Yüksek fiyatı olarak 12.63 aralığında işlem gördü.
Optex Systems Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPXS haberleri
- Optex Systems’in 2025 3. Çeyrek Kazanç Raporu Gelir Artışını Gösteriyor
- Earnings call transcript: Optex Systems Q3 2025 shows revenue growth
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp and Optex Systems
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Optex's Q3 Earnings Rise Y/Y on Defense Demand, Shares Down 9%
- Optex Systems appoints Chad George as new president
- Optex Systems wins $10.2 million Army contract for optical sighting systems
- Optex Systems secures $2.8 million order for combat vehicle sighting systems
- Topline Capital sells Optex Systems (OPXS) shares for $1 million
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
Günlük aralık
12.10 12.63
Yıllık aralık
5.36 14.59
- Önceki kapanış
- 12.34
- Açılış
- 12.38
- Satış
- 12.63
- Alış
- 12.93
- Düşük
- 12.10
- Yüksek
- 12.63
- Hacim
- 150
- Günlük değişim
- 2.35%
- Aylık değişim
- 17.49%
- 6 aylık değişim
- 119.65%
- Yıllık değişim
- 65.53%
21 Eylül, Pazar