Валюты / OPXS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.18 USD 0.10 (0.83%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPXS за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.82, а максимальная — 12.18.
Следите за динамикой Optex Systems Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OPXS
- Расшифровка отчета: Optex Systems показывает рост доходов в 3 квартале 2025 года
- Earnings call transcript: Optex Systems Q3 2025 shows revenue growth
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp and Optex Systems
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Optex's Q3 Earnings Rise Y/Y on Defense Demand, Shares Down 9%
- Optex Systems appoints Chad George as new president
- Optex Systems wins $10.2 million Army contract for optical sighting systems
- Optex Systems secures $2.8 million order for combat vehicle sighting systems
- Topline Capital sells Optex Systems (OPXS) shares for $1 million
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
Дневной диапазон
11.82 12.18
Годовой диапазон
5.36 14.59
- Предыдущее закрытие
- 12.08
- Open
- 11.82
- Bid
- 12.18
- Ask
- 12.48
- Low
- 11.82
- High
- 12.18
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 13.30%
- 6-месячное изменение
- 111.83%
- Годовое изменение
- 59.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.