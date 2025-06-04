通貨 / OPXS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.34 USD 0.03 (0.24%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPXSの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり12.20の安値と12.40の高値で取引されました。
Optex Systems Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPXS News
- オプテックス・システムズ 2025年第3四半期決算：収益成長を示す
- Earnings call transcript: Optex Systems Q3 2025 shows revenue growth
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp and Optex Systems
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Optex's Q3 Earnings Rise Y/Y on Defense Demand, Shares Down 9%
- Optex Systems appoints Chad George as new president
- Optex Systems wins $10.2 million Army contract for optical sighting systems
- Optex Systems secures $2.8 million order for combat vehicle sighting systems
- Topline Capital sells Optex Systems (OPXS) shares for $1 million
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
1日のレンジ
12.20 12.40
1年のレンジ
5.36 14.59
- 以前の終値
- 12.37
- 始値
- 12.30
- 買値
- 12.34
- 買値
- 12.64
- 安値
- 12.20
- 高値
- 12.40
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 14.79%
- 6ヶ月の変化
- 114.61%
- 1年の変化
- 61.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K