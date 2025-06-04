Valute / OPXS
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.63 USD 0.29 (2.35%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPXS ha avuto una variazione del 2.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.10 e ad un massimo di 12.63.
Segui le dinamiche di Optex Systems Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.10 12.63
Intervallo Annuale
5.36 14.59
- Chiusura Precedente
- 12.34
- Apertura
- 12.38
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Minimo
- 12.10
- Massimo
- 12.63
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- 2.35%
- Variazione Mensile
- 17.49%
- Variazione Semestrale
- 119.65%
- Variazione Annuale
- 65.53%
21 settembre, domenica