KurseKategorien
Währungen / OPXS
Zurück zum Aktien

OPXS: Optex Systems Holdings Inc

12.25 USD 0.09 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPXS hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.10 bis zu einem Hoch von 12.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Optex Systems Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPXS News

Tagesspanne
12.10 12.46
Jahresspanne
5.36 14.59
Vorheriger Schlusskurs
12.34
Eröffnung
12.38
Bid
12.25
Ask
12.55
Tief
12.10
Hoch
12.46
Volumen
99
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
13.95%
6-Monatsänderung
113.04%
Jahresänderung
60.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K