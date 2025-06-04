Währungen / OPXS
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.25 USD 0.09 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPXS hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.10 bis zu einem Hoch von 12.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Optex Systems Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPXS News
Tagesspanne
12.10 12.46
Jahresspanne
5.36 14.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.34
- Eröffnung
- 12.38
- Bid
- 12.25
- Ask
- 12.55
- Tief
- 12.10
- Hoch
- 12.46
- Volumen
- 99
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 13.95%
- 6-Monatsänderung
- 113.04%
- Jahresänderung
- 60.55%
