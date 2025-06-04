Divisas / OPXS
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.37 USD 0.19 (1.56%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPXS de hoy ha cambiado un 1.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.03, mientras que el máximo ha alcanzado 12.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Optex Systems Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OPXS News
- Transcripción de llamada de resultados: Optex Systems Q3 2025 muestra crecimiento
- Transcripción del informe de resultados: Optex Systems muestra crecimiento de ingresos en el tercer trimestre de 2025
- Earnings call transcript: Optex Systems Q3 2025 shows revenue growth
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp and Optex Systems
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Optex's Q3 Earnings Rise Y/Y on Defense Demand, Shares Down 9%
- Optex Systems appoints Chad George as new president
- Optex Systems wins $10.2 million Army contract for optical sighting systems
- Optex Systems secures $2.8 million order for combat vehicle sighting systems
- Topline Capital sells Optex Systems (OPXS) shares for $1 million
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
Rango diario
12.03 12.48
Rango anual
5.36 14.59
- Cierres anteriores
- 12.18
- Open
- 12.30
- Bid
- 12.37
- Ask
- 12.67
- Low
- 12.03
- High
- 12.48
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- 1.56%
- Cambio mensual
- 15.07%
- Cambio a 6 meses
- 115.13%
- Cambio anual
- 62.12%
