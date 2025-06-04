통화 / OPXS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.63 USD 0.29 (2.35%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPXS 환율이 오늘 2.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.10이고 고가는 12.63이었습니다.
Optex Systems Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPXS News
- Optex Systems, 3분기 매출 성장 기록
- Earnings call transcript: Optex Systems Q3 2025 shows revenue growth
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp and Optex Systems
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Optex's Q3 Earnings Rise Y/Y on Defense Demand, Shares Down 9%
- Optex Systems appoints Chad George as new president
- Optex Systems wins $10.2 million Army contract for optical sighting systems
- Optex Systems secures $2.8 million order for combat vehicle sighting systems
- Topline Capital sells Optex Systems (OPXS) shares for $1 million
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
일일 변동 비율
12.10 12.63
년간 변동
5.36 14.59
- 이전 종가
- 12.34
- 시가
- 12.38
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- 저가
- 12.10
- 고가
- 12.63
- 볼륨
- 150
- 일일 변동
- 2.35%
- 월 변동
- 17.49%
- 6개월 변동
- 119.65%
- 년간 변동율
- 65.53%
20 9월, 토요일