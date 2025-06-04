Devises / OPXS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OPXS: Optex Systems Holdings Inc
12.63 USD 0.29 (2.35%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OPXS a changé de 2.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.10 et à un maximum de 12.63.
Suivez la dynamique Optex Systems Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPXS Nouvelles
- Transcription de l’alerte résultats : Optex Systems T3 2025 montre une croissance du chiffre d’affaires
- Earnings call transcript: Optex Systems Q3 2025 shows revenue growth
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp and Optex Systems
- Top Stock Reports for Apple, Novartis & Charles Schwab
- Optex's Q3 Earnings Rise Y/Y on Defense Demand, Shares Down 9%
- Optex Systems appoints Chad George as new president
- Optex Systems wins $10.2 million Army contract for optical sighting systems
- Optex Systems secures $2.8 million order for combat vehicle sighting systems
- Topline Capital sells Optex Systems (OPXS) shares for $1 million
- Defense Dichotomy: Big-Gun Makers Lag While These Smaller Firms Thrive
Range quotidien
12.10 12.63
Range Annuel
5.36 14.59
- Clôture Précédente
- 12.34
- Ouverture
- 12.38
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Plus Bas
- 12.10
- Plus Haut
- 12.63
- Volume
- 150
- Changement quotidien
- 2.35%
- Changement Mensuel
- 17.49%
- Changement à 6 Mois
- 119.65%
- Changement Annuel
- 65.53%
20 septembre, samedi