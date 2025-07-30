Dövizler / OPRX
OPRX: OptimizeRx Corporation
18.20 USD 0.72 (3.81%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OPRX fiyatı bugün -3.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.87 ve Yüksek fiyatı olarak 19.00 aralığında işlem gördü.
OptimizeRx Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
17.87 19.00
Yıllık aralık
3.78 19.25
- Önceki kapanış
- 18.92
- Açılış
- 18.95
- Satış
- 18.20
- Alış
- 18.50
- Düşük
- 17.87
- Yüksek
- 19.00
- Hacim
- 663
- Günlük değişim
- -3.81%
- Aylık değişim
- 2.36%
- 6 aylık değişim
- 108.96%
- Yıllık değişim
- 135.14%
21 Eylül, Pazar