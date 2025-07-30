FiyatlarBölümler
Dövizler / OPRX
Geri dön - Hisse senetleri

OPRX: OptimizeRx Corporation

18.20 USD 0.72 (3.81%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPRX fiyatı bugün -3.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.87 ve Yüksek fiyatı olarak 19.00 aralığında işlem gördü.

OptimizeRx Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPRX haberleri

Günlük aralık
17.87 19.00
Yıllık aralık
3.78 19.25
Önceki kapanış
18.92
Açılış
18.95
Satış
18.20
Alış
18.50
Düşük
17.87
Yüksek
19.00
Hacim
663
Günlük değişim
-3.81%
Aylık değişim
2.36%
6 aylık değişim
108.96%
Yıllık değişim
135.14%
21 Eylül, Pazar